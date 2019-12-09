اعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن آخر التطورات بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

بند توضيح الحدث الذي سبق إعلانه منح الشركة مدة إضافية مقدارها (150) مائة وخمسين يوماً اعتباراً من انتهاء المدة السابقة لتقديم مقترح معدل لخطة اعادة التنظيم المالي يتضمن مزيداً من التفصيل عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذها الشركة لإعادة التنظيم المالي. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-01-03 الموافق 2019-09-02 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث بناءً على تأكيد الأمين المعين من قبل المحكمة بأنه تم يوم الأحد بتاريخ 11-04-1441 هـ الموافق 08-12-2019م تسليم المقترح المعدل لإعادة التنظيم المالي إلى المحكمة المختصة. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً تم تسليم مقترح إعادة التنظيم المالي المعدل إلى المحكمة المختصة وضمن المدة المقررة من قبلها. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي.
مواضيع متعلقة