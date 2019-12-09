إعلان بنك الجزيرة بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع والخمسون (الاجتماع الأول) إعلان تذكيري

إشارة إلى إعلان بنك الجزيرة على موقع تداول بتاريخ يوم الأربعاء 10 صفر 1441هـ الموافق 9 أكتوبر 2019م بخصوص دعوة مجلس إدارة بنك الجزيرة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعيـــة العامـــة غير العادية التاسع والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.

يسر بنك الجزيرة تذكير مساهميه الكرام بحضور إجتماع الجمعية العامة، وعلى أنه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإليكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 15 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وللاستفسار يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين على الأرقام التالية: 0126098394 أو عبر الفاكس رقم 2346846-012 أو الايميل SSU@baj.com.sa خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.

و الله ولى التوفيق،،،،،،