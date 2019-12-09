تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2019م

بند توضيح مقدمة قام مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في إجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2019م بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتوصية للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019م، وذلك على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 اجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 216,473,400 حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال سعودي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 6.5 تاريخ الأحقية تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة. تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً. معلومات اضافية وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م هو مبلغ 556.9 مليون ريال سعودي بواقع 2.70 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 27% من القيمة الأسمية للأسهم.

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الإستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.