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تعلن شركة المراعي عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2019م

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تعلن شركة المراعي عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2019م تعلن شركة المراعي عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2019م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 اجمالي المبلغ الموزع اجمالي الأرباح الموزعة 850 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح ستكون التوزيعات النقدية على أساس 1,000 مليون سهم قائم. حصة السهم من التوزيع حصة السهم الواحد تبلغ 0.85 ريال لكل سهم. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 8.5 تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة

تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

والله الموفق،،

مباشر (اقتصاد)

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