تعلن شركة المراعي عن تعيين رئيس تنفيذي جديد

بند توضيح نوع التعيين تعيين اسم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد مازن نوفل تاريخ قرار مجلس الادارة 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 تاريخ مباشرة العمل 1441-05-06 الموافق 2020-01-01 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية الأستاذ/ ماجد مازن نوفل كان قد التحق بشركة (ارنست ويونج) بمدينة الرياض عام 1992م حيث عمل في خدمات التدقيق و التأكيد لمدة تسع سنوات، ثم إلتحق بشركة المخابز الغربية (لوزين) في جدة في منصب المدير المالي لمدة سبع سنوات، وقد تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة المخابز الغربية بعد استحواذ شركة المراعي عليها وإستمر في هذا المنصب لمدة أربع سنوات تقريباً. وفي عام 2010م تم تعيينه في منصب رئيس المشتريات المركزية لشركة المراعي وإستمر في هذا المنصب لمدة سبع سنوات. في سبتمبر 2017م. تم تعيينه في منصب مدير عام الأعمال الجديدة، وإستمر في هذا المنصب حتى تم تعيينه في في منصب المدير المالي للشركة في أبريل 2019م. وفي يولو 2019م تم تعيين الأستاذ/ ماجد في منصب نائب الرئيس التنفيذي.

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