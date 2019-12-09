تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر

1. تقديم الطلب لإدارة الشركة باللغة العربية أو الإنجليزية ويشمل تعريفاً بالمرشح بما في ذلك سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع إرفاق نسخ من المؤهلات والشهادات.

2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:

أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة.

3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.

5. تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والموجود على الموقع الالكتروني للمؤسسة. http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/Forms.aspx

6. تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx

7. لا يجوز على المرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.

8. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.

9. لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفّيت أو تمّ عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

10. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

