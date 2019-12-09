مقتل إمرأة وإصابة آخرين بقصف سوري روسي على إدلب

جي بي سي نيوز:- جددت الطائرات الحربية السورية والروسية، صباح السبت، غاراتها على منطقة "خفض التصعيد" بريف إدلب.

ونقلت مواقع سورية محلية بأن طيرات النظام السوري المروحي قصف بالبراميل قرية أبديتا في جبل الزاوية بريف إدلب ما أسفر عن "مقتل امرأة على الأقل وإصابة آخرين بجروح".

وذكر المرصد السوري بأن الغارت الروسية استهدفت "بلدة كفرنبل وحاس ومحيط كفروما والذهبية بريف إدلب، ما تسبب بإصابة مواطن في بلدة حاس" ، وفق "عربي21" .

وأردف قائلا: "ارتفع عدد الغارات التي استهدفت كل من بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، وقرية طويل الحليب ومحور الكتيبة المهجورة ومعرة حرمة وحاس الدار الكبيرة بريف إدلب إلى 18".

وأوضح المرصد بأنه "رصد إلقاء نحو 12 برميلا متفجرا على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي"، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية عاودت قصف ريفي حلب وإدلب ضمن منطقة "خفض التصعيد" بعد توقفها لنحو 8 ساعات.

ولفت إلى أن قطاعات "خفض التصعيد" الأربعة تعرضت لقصف بري بالتزامن مع الاشتباكات المتقطعة على محاور التماس بأرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية وحلب الجنوبية.

وأوضح بأن فصائل المعارضة السورية ردت بإطلاق قذائف هاون محور تلة البركان بجبل الأكراد، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في قرية اسكيات بريف إدلب الجنوبي، وبلدة جورين غرب حماة.

كما استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في محور الحاكورة بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية. وفق ما ذكره المرصد السوري.