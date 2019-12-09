أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

مقتل إمرأة وإصابة آخرين بقصف سوري روسي على إدلب

Google+ Print
مقتل إمرأة وإصابة آخرين بقصف سوري روسي على إدلب مقتل إمرأة وإصابة آخرين بقصف سوري روسي على إدلب
  • لا يوجد مقالات

جي بي سي نيوز:- جددت الطائرات الحربية السورية والروسية، صباح السبت، غاراتها على منطقة "خفض التصعيد" بريف إدلب.

ونقلت مواقع سورية محلية بأن طيرات النظام السوري المروحي قصف بالبراميل قرية أبديتا في جبل الزاوية بريف إدلب ما أسفر عن "مقتل امرأة على الأقل وإصابة آخرين بجروح".

وذكر المرصد السوري بأن الغارت الروسية استهدفت "بلدة كفرنبل وحاس ومحيط كفروما والذهبية بريف إدلب، ما تسبب بإصابة مواطن في بلدة حاس" ، وفق "عربي21" .

وأردف قائلا: "ارتفع عدد الغارات التي استهدفت كل من بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، وقرية طويل الحليب ومحور الكتيبة المهجورة ومعرة حرمة وحاس الدار الكبيرة بريف إدلب إلى 18".

وأوضح المرصد بأنه "رصد إلقاء نحو 12 برميلا متفجرا على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي"، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية عاودت قصف ريفي حلب وإدلب ضمن منطقة "خفض التصعيد" بعد توقفها لنحو 8 ساعات.

ولفت إلى أن قطاعات "خفض التصعيد" الأربعة تعرضت لقصف بري بالتزامن مع الاشتباكات المتقطعة على محاور التماس بأرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية وحلب الجنوبية.

وأوضح بأن فصائل المعارضة السورية ردت بإطلاق قذائف هاون محور تلة البركان بجبل الأكراد، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في قرية اسكيات بريف إدلب الجنوبي، وبلدة جورين غرب حماة.

كما استهدفت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في محور الحاكورة بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية. وفق ما ذكره المرصد السوري.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات