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النائب أسامة شرشر: أزمة الشهر العقاري ليست وليدة اليوم وطالبنا كثيرً في البرلمان بتعيين 4 آلاف موظف

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