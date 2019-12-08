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قطر تشارك في اجتماع لمجلس التعاون تحضيراً للقمة الخليجية

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قطر تشارك في اجتماع لمجلس التعاون تحضيراً للقمة الخليجية قطر تشارك في اجتماع لمجلس التعاون تحضيراً للقمة الخليجية

الرياض – مباشر: عقدت لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة (145) للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لها اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة الرياض، وذلك بمشاركة دولة قطر.

وأفادت وكالة أنباء قطر، بأن الاجتماع الذي شارك فيه عدد من مسؤولي وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون، بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحضير لانعقاد الاجتماع الوزاري لأعمال القمة الـ40.

ومن المقرر أن تنعقد القمة بعد غد الثلاثاء، في حين سيعقد الاجتماع الوزاري يوم غد الاثنين.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير، قد تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترشيحات:

أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

مباشر (اقتصاد)

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