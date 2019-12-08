الجبير يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤول العلاقات الخارجية الأمريكية

الرياض – مباشر: بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، السعودي، عادل الجبير، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ذلك جاء خلال استقبال الجبير لرئيس المجلس، بهدف مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية.

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