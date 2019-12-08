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الجبير يبحث الأوضاع الإقليمية مع مسؤول العلاقات الخارجية الأمريكية

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الرياض – مباشر: بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، السعودي،  عادل الجبير، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية ، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ذلك جاء خلال استقبال الجبير لرئيس المجلس، بهدف مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية.

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