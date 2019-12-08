مسؤول: مستثمرون سعوديون وإماراتيون يرغبون مشاركة صندوق مصر السيادي

القاهرة - مباشر: كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس صندوق مصر السيادي، عن تأكيد عددا من المستثمرين السعوديين والإماراتيين رغبتهم في المشاركة باستثماراتهم في الصندوق بعد لقاءات عدة أجرتها الوقت الحالي.

وأضافت الوزيرة هالة السعيد، في بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد، أنه جار كذلك الانتهاء من إعداد الهيكل الخاص بالصندوق السيادي المصري.

وكشفت الوزيرة، عن قرار تم اتخاذه بشأن إنشاء عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي المصري للاستثمار في عدد من القطاعات، من بينها صندوق خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان، إنه تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش مؤتمر الاستثمار في إفريقيا، مؤكداً أن هناك اجماعاً على أن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا بمختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، حيث الهدف من المشروع هو إعادة احياء المنطقة لاسيما وأن قلعة صلاح الدين الأيوبي هي أهم ما يميز تلك المنطقة، في خطوة تستهدف إحياء التراث التاريخي ليمهد الطريق مستقبلاً لبيئة متطورة ومستدامة بيئياً.

كما تمت الإشارة -خلال الاجتماع - إلى أن المجلس الأعلى للآثار وافق على خطة تطوير المنطقة، وأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء.

وعرض وزير الآثار المخطط التفصيلي لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي والمنطقة المحيطة بها، والتي تعد أحد الأهداف التي تسعى الوزارة لتنفيذها في ضوء مخطط إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

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