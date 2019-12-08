أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المرشح لتشكيل حكومة لبنان يعتذر بعد لقاء "الحريري"

Google+ Print
المرشح لتشكيل حكومة لبنان يعتذر بعد لقاء "الحريري" المرشح لتشكيل حكومة لبنان يعتذر بعد لقاء "الحريري"

 

مباشر: اعتذر رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، عن عدم تشكيل اللبنانية الجديدة، بعدما جرى تداول اسمه لتولي الحكومة خلفا لسعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الأحد، بأن ذلك جاء خلال استقبال الحريري لرجل الأعمال، في "بيت الوسط".

وقال الخطيب خلال اللقاء: "عندما جرى التداول باسمي لتسميتي رئيسا مكلفا، نزلت عند تمنيات العديد من الأصدقاء والقيادات السياسية"، متابعا: "هذه مناسبة لأتقدم فيها بالشكر إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري والقيادات التي أولتني ثقتها".

وتابع رجل الأعمال: "كان من الطبيعي أن أبادر في ضوء ذلك إلى إجراء سلسلة اتصالات مع الفاعليات السياسية المعنية، وقد أجريت هذه الاتصالات على مدى أسبوعين تعرضت خلالهما لحملة جائرة من بعض المغرضين".

وأضاف سمير: "بعد اجتماعي الأخير اليوم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، توجهت للاجتماع بدولة الرئيس سعد الحريري الذي هو سماني ودعمني، وأطلعته على موقف سماحة المفتي الذي أعلنته من دار الفتوى".

واختتم رجل الأعمال: "بناء عليه، أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن عدم إكمال المشوار الذي رشحت له، سائلا الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل شر، وأن ينير ضمائر اللبنانيين والقيادات السياسية وعقولهم لتجاوز الأزمة وبلوغ شاطئ الأمان".

ترشيحات

لبنان.. اعتماد موازنات 5 وزارات مع إلغاء بنود "السفر والمساهمات" بنك مصر ينتظر موافقة "ساما" لافتتاح فرع جديد بالسعودية الرئاسة: 9 ديسمبر بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة مع مولانا د. علي جمعة وحوار حول النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر (حلقة كاملة)

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

من مصر | الجيش الليبي يوقف سفينة تركية تسللت للمياه الإقليمية وتحمل علم "غرينادا"

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك

مساء dmc - "مدفعوش المصروفات".. مدرسة تنشر أسماء طالبات على فيس بوك