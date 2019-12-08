المرشح لتشكيل حكومة لبنان يعتذر بعد لقاء "الحريري"

مباشر: اعتذر رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما جرى تداول اسمه لتولي الحكومة خلفا لسعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الأحد، بأن ذلك جاء خلال استقبال الحريري لرجل الأعمال، في "بيت الوسط".

وقال الخطيب خلال اللقاء: "عندما جرى التداول باسمي لتسميتي رئيسا مكلفا، نزلت عند تمنيات العديد من الأصدقاء والقيادات السياسية"، متابعا: "هذه مناسبة لأتقدم فيها بالشكر إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري والقيادات التي أولتني ثقتها".

وتابع رجل الأعمال: "كان من الطبيعي أن أبادر في ضوء ذلك إلى إجراء سلسلة اتصالات مع الفاعليات السياسية المعنية، وقد أجريت هذه الاتصالات على مدى أسبوعين تعرضت خلالهما لحملة جائرة من بعض المغرضين".

وأضاف سمير: "بعد اجتماعي الأخير اليوم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، توجهت للاجتماع بدولة الرئيس سعد الحريري الذي هو سماني ودعمني، وأطلعته على موقف سماحة المفتي الذي أعلنته من دار الفتوى".

واختتم رجل الأعمال: "بناء عليه، أعلن بكل راحة ضمير اعتذاري عن عدم إكمال المشوار الذي رشحت له، سائلا الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل شر، وأن ينير ضمائر اللبنانيين والقيادات السياسية وعقولهم لتجاوز الأزمة وبلوغ شاطئ الأمان".

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