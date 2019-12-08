1 يناير.. بدء تطبيق لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية

الرياض- مباشر: ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أنها ستنفذ تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية في 1 يناير 2020م.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن اللائحة تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لكافة الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين، وتأتي تعديلات لائحة جباية الزكاة بعد صدور القرار برقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ، والمزمع تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة في المملكة.

وتسهم القواعد الخاصة بحساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.

وأوضحت الهيئة أنها تعتزم تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ليصبح حساب الزكاة أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات الزكوية لمكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أصدرت عدداً من الأدلة الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني لها، وتبين الأدلة طريقة الهيئة في حساب الزكاة لمختلف الأنشطة التجارية الخاضعة للزكاة.