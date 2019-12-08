أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

اخلاء طلاب من مدرسة في الرمثا اثر حريق

Google+ Print
اخلاء طلاب من مدرسة في الرمثا اثر حريق اخلاء طلاب من مدرسة في الرمثا اثر حريق

جي بي سي نيوز :-  قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديريتي دفاع مدني غرب اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت مع حريق شب في الطابق الأرضي وامتد إلى الطوابق العلوية لإحدى المدارس والمكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الرمثا ، حيث تعرض (3) طلاب لضيق بالتنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وجميعهم بحالة جيدة .

وأفادت إدارة الإعلام أنه تم إخلاء جميع طلاب المدرسة باستخدام السلالم وإخماد الحريق و طرد الدخان من جميع الطوابق باستخدام المعدات المخصصة لذلك .
وتشير الدلائل الأولية أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات