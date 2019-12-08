اخلاء طلاب من مدرسة في الرمثا اثر حريق

جي بي سي نيوز :- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديريتي دفاع مدني غرب اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت مع حريق شب في الطابق الأرضي وامتد إلى الطوابق العلوية لإحدى المدارس والمكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الرمثا ، حيث تعرض (3) طلاب لضيق بالتنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وجميعهم بحالة جيدة .

وأفادت إدارة الإعلام أنه تم إخلاء جميع طلاب المدرسة باستخدام السلالم وإخماد الحريق و طرد الدخان من جميع الطوابق باستخدام المعدات المخصصة لذلك .

وتشير الدلائل الأولية أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي .