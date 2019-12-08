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مشاورات دبلوماسية بين الإمارات والسعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي

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مشاورات دبلوماسية بين الإمارات والسعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي مشاورات دبلوماسية بين الإمارات والسعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي

 

أبوظبي – مباشر: انطلقت اليوم الأحد، أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والتي تستضيفها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وتستمر يومين في أبوظبي.

وتهدف الندوة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوكالة إلى أن الندوة تهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات الإماراتية والسعودية العاملة في الدول الأجنبية وتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنيهما.

حضر الندوة كل من تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة والدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة والدكتور عبد الله السلامة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وعدد من المسؤولين.

وقالت نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة، إن بلادها والمملكة العربية السعودية تتشاركان التطلع الحثيث نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمتلكان رؤية مشتركة لتطوير المعرفة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

وأضافت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود: "تشكل ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين خطوة هامة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأشارت إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملا مهما في بسط النفوذ وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت إن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعدنا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال الدكتور عبد الله السلامة إن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي.

وأضاف، أنه مع انتقال السعودية والإمارات إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين للوصول إلى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فعالية وتحقيق للمصلحة الوطنية.

وتركز الندوة على الآفاق المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأهمية البعثات الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الموضوعة، بحسب الوكالة.

ويناقش المشاركون أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في الأسواق الإقليمية والعالمية فضلا عن تناول المخاطر الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي.

كما تستعرض الندوة إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.

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