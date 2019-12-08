%9.28 ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، استمرار ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ"تداول"، بلغت نسبة ملكية الأجانب 9.28 بالمائة مع نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 9.25 بالمائة في الأسبوع السابق المنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية في السوق الرئيسي- تاسي 171.57 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 170.64 مليار ريال في الأسبوع السابق، بزيادة 935.94 مليون ريال.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤهلين 6.09 بالمائة، المستثمرين الاستراتيجيين 2.31 بالمائة وهو نفس نسبة ملكيتهم في الأسبوع السابق.

وسجلت قيمة ملكية الأجانب المؤهلين 112.67 مليار ريال، و42.74 مليار ريال للمستثمرين الاستراتيجيين بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين 88.93 بالمائة، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 88.95 بالمائة خلال الأسبوع السابق له المنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 1.165 تريليون ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 1.164 تريليون ريال خلال الأسبوع السابق.

وسجلت نسبة ملكية المستثمرين الخليجيين نحو 1.8 بالمائة عند نفس مستوى الأسبوع السابق، بإجمالي ملكية 33.26 مليار ريال.

وزادت قيمة الأسهم السعودية بواقع 5.44 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ لتصل إلى 1.85 تريليون ريال، مقابل 1.84 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وسجل الأجانب صافي مشتريات، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بقيمة 279.15 ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء بنحو 285.8 مليون ريال.

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