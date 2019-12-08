السعودية ثاني أكبر دول المنطقة استثمارا بالشركات الناشئة حتى 2018

الرياض – مباشر: تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانیة بين دول المنطقة، من حیث نسبة المستثمرین في شركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وبین دول مجلس التعاون الخلیجي بنسبة 17 في المئة.

وذكر تقریر "واقع الاستثمارات الرقمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بین 2013 – 2018 "الذي تعده عرب نت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، أن السعودیة تشهد تحسنا في الاستثمار في الشركات الناشئة في السنوات القلیلة الماضیة وهذا یعود لهدف رؤیة 2030 الذي یقضي بتقلیص اعتماد نموها الاقتصادي على قطاع النفط.

وأضاف التقرير أن المملكة تسعى لبناء اقتصاد مزدهر عبر دعم ریادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والاستثمار فیها.

وأشار إلى أن المملكة يعمل بها 95 شركة ناشئة ناشطة، فيما تسجل أیضا أكبر عدد من الشركات الناشئة المتوقفة عن العمل (39 شركة ناشئة) بین سنتي 2013 و2018.

وأفاد التقرير بأنه في الوقت الذي ترتكز نسبة 70 في المئة من الشركات المستثمرة في دول مجلس التعاون الخلیجي، تأتي السعودیة ثاني أعلى نسبة من الشركات المستثمرة بنسبة 19 في المئة، بعد الإمارات التي تسجل نسبة 36 في المئة.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، تتفوق الشركات المستثمرة في السعودیة تاریخًیا على باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا؛ ولكن في السنوات القلیلة الماضیة، سجلت الأسواق الأخرى تحسًنا سریًعا في حین أن السعودیة تشهد تراجًعا في حصة الشركات المستثمرة خلال الفترة الممتدة بین 2013 و2017.

وجاءت السعودیة بالمرتبة الرابعة من حیث عدد صفقات الاستثمار سنة 2017 (41) وسنة 2018 (26) وسجلت 180 صفقة استثمار بین سنة 2013 و2018، بحسب التقرير.

وأظهر التقرير أنه في حین تراجع عدد الصفقات سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، ارتفعت قیمة الصفقات بشكٍل ملحوظ من 39 ملیون دولار (2017) إلى 59 ملیون دولار (2018).

وتمكنت السعودیة أخیًرا بفضل هذا الارتفاع، من استعادة قیمة الصفقات التي كانت متوفرة لدیها في 2013 و2014 بعد سنوات عّدة من التراجع في قیمة الاستثمارات.

ونبه تقرير عرب نت، إلى أنه وعلى الرغم من تسجیل السعودیة لتراجع بنسبة 37 في المئة في عدد الصفقات بین سنتي 2017 و2018، ارتفعت قیمة الصفقات بالدولار الأمیركي سنة 2018 مقارنة بسنة 2017؛ وذلك یعود بشكٍل أساسي لقیمة الاستثمار الكبیرة في شركة یونیفونیك (Unifonicالتي تبلغ 21 ملیون دولار أمیركي.

وعند النظر إلى نسبة النساء المؤسسات في كل سوق، نلحظ أن 16 في المئة فقط من مؤسسي الشركات الناشئة في المملكة العربیة السعودیة هم من النساء من أصل 192 مؤسس، ویبدو أن الوضع بدأ یتغیّر في مجال الأعمال في المملكة الذي كانت الرجال یسیطرون علیه، بعد تزاید أعداد النساء في قطاع الشركات الناشئة، بحسب التقرير.

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