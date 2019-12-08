المستثمرون الأجانب المؤهلون يواصلون الشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب تكثيف عمليات الشراء بسوق الأسهم السعودية- تداول مع نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وسجل الأجانب صافي مشتريات، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، بقيمة 279.15 ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء بنحو 285.8 مليون ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرون، والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وجاء صافي مشتريات الأجانب من خلال تنفيذ طلبات شراء بقيمة 1.64 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 1.36 مليار ريال.

وسجل المستثمرون المؤهلون إجمالي مشتريات بقيمة 1.49مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بـ 1.21 مليار ريال.

وفي المقابل، خالف المستثمرون السعوديون والخليجيون الاتجاه ليسجلوا صافي مبيعات بلغ 182.86 مليون ريال، و96.29 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 8.9 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات قيمتها 9.08 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين 165.24 مليون ريال، مقابل 261.53 مليون ريال مبيعات إجمالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019.

وخلال الأسبوع السابق، أظهرت بيانات "تداول" تحقيق المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.27 مليار ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء نحو 1.32 مليار ريال.

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