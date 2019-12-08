وزير: تقدم السعودية بمؤشر التجارة الإلكترونية يعكس نتائج المبادرات

الرياض – مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، ماجد بن عبد الله القصبي، إن تبوأ السعودية مركزاً متقدماً في مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 يعكس تنفيذ مبادرات المجلس الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

وأضاف الوزير القصبي، في بيان لوزارة التجارة اليوم الأحد، أن المجلس يعمل كذلك على حفظ وضمان حقوق المستهلكين والمساهمة في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين، وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالمياً؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأعلن مجلس التجارة الإلكترونية تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وجاءت السعودية من ضمن أفضل 10 دول في الاقتصادات النامية في مؤشر التجارة الإلكترونية، كما تقدمت في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً بذلك 3 مراكز على المؤشر العام خلال العام 2019.

وبين التقرير، أن التحسن الذي حققته المملكة جاء انطلاقاً من معيارين، أولهما نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تواجد بنية رقمية ممكنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين الأفراد إلى ما نسبته 93 بالمائة لعام 2019 مقارنة ب 80 بالمائة لعام 2018.

واستند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية والذي مكن تحرير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية من إحراز تقدم واضح فيه.

ويعتمد هذ المؤشر على 4 ركائز للقياس هي (الموثوقية، الوصول، الارتباط، المرونة).

ترشيحات:

السوق السعودي يسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام..انتظاراً لإدراج "أرامكو"

خادم الحرمين الشريفين يوافق على ضوابط الطب النووي والعلاج الإشعاعي

الشئون البلدية بالسعودية تعتمد تحديث اشتراطات 12 نشاطاً

الاستثمار السعودية تسلم رخصة لشركة برازيلية لتصنيع منتجات الدواجن

رئيس "تداول" يتوقع أداء سهم "أرامكو" وموعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

الملك سلمان يستعرض جدول القمة الخليجية مع أمين مجلس التعاون

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

3.7 مليار ريال قروضاً استهلاكية بالسعودية بالربع الثالث..وترميم العقارات بالصدارة