إنفوجرافيك.. أبرز نتائج مسح نفاذ واستخدام الاتصالات بالسعودية لعام 2019

الرياض- مباشر: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019.

وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتف متنقل بلغت 99.27 بالمائة، ونسبة الأفراد 15 سنة فاكثر المالكين لهاتف نقال بلغت 96.7 بالمائة.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي للهيئة، تفاصيل النشرة:

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