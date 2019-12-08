أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج مسح نفاذ واستخدام الاتصالات بالسعودية لعام 2019

Google+ Print

الرياض- مباشر: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الأحد، نشرة مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019.

وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتف متنقل بلغت 99.27 بالمائة، ونسبة الأفراد 15 سنة فاكثر المالكين لهاتف نقال بلغت 96.7 بالمائة.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي للهيئة، تفاصيل النشرة:

ترشيحات:

ترشيحات:

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

بعد تحديد موعد طرح "أرامكو"..كيف يرى المحللون مسار بورصات الخليج؟

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو

وزير الطاقة السعودي يتوقع تجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر