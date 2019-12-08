أسمنت القصيم توصي بتوزيع أرباح عن الربع الثالث من 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2019م.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الأحد، بلغ إجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال، يتم توزيعها على 90 مليون سهم، بواقع ريال واحد للسهم.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10 بالمائة، ويكون تاريخ الأحقية 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتاريخ التوزيع يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم تحقيقها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1486 بالمائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنحو 28 بالمائة على أساس ربعي.

وبلغ صافي الربح نحو90.16 مليون ريال، مقابل 5.68 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى أرباح التسعة أشهر فقد سجلت نحو 216.643 مليون ريال، مقابل 81.23 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي لتقفز بنسبة 166.7 بالمائة.

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