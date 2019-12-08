بوان تعلن اكتتابها بـ"أرامكو" عن طريق قرض من السعودي الفرنسي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة بوان عن حصولها على قرض متوسط الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 88.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن مدة التمويل 5 سنوات، تتضمن فترة سماح مدتها سنة واحدة.

وأشارت إلى أن الهدف من القرض، هو تمويل عملية الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة أرامكو السعودية.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، شملت سند لأمر بكامل المبلغ لصالح الجهة الممولة بالإضافة إلى رهن الأسهم المكتتب فيها في "أرامكو".

وأكدت بوان أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، باتفاقية التمويل.

وكشفت أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، عن الحصيلة النهائية للطرح العام الأولي، التي بلغت 446 مليار ريال، ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية تصل إلى 465 بالمائة.

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