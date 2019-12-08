"الرياض ريت" يستثمر 350.8 مليون ريال بمحفظة عقارية بأمريكا

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الرياض المالية، عن استثمار صندوق الرياض ريت مبلغ قيمته 350.8 مليون ريال في محفظة عقارية متنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الرياض المالية، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، أن المحفظة مكونة من 3 أصول عقارية (مكتبية) بموجب عقود إيجار طويلة الأجل لمستأجرين ذو ملاءة مالية عالية.

وأضاف مدير الصندوق، أن هذا الاستثمار يمكن صندوق الرياض ريت من الاستثمار في أصول مدرة للدخل ذات جودة عالية (أصول عقارية مكتبية ذات فئة أ)، ومتنوعة ضمن أكبر المدن الأمريكية سان فرانسيسكو ودالاس وواشنطن العاصمة.

وأشارت الرياض المالية، إلى ان الأصول المستثمر فيها تشمل مبنى 350 رود ايلاند؛ وهو مبنى مكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 98 بالمائة لأمانة مدينة سان فرانسيسكو (مستأجر ذو تصنيف استثماري)، و2 بالمائة مستأجرة لشركة ستاربكس في سان فرانسيسكو بعقد متوسط مدته 14 سنة.

وتابعت: إلى جانب الاستثمار في مبنى المقر الرئيسي لشركة بايونير المكتبي، والذي تم بناؤه حديثًا (من الفئة أ) وهو مؤجر بنسبة 100بالمائة لصالح شركة بايونير للموارد الطبيعية بموجب عقد إيجار مدته 20 سنة.

وأوضحت الرياض المالية، أن الصندوق استثمر كذلك في مبنى 2 واشنقتاينين المكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 100بالمائة لشركة لايدوس القابضة بموجب عقد إيجار مدته 13 سنة.

وتوقع مدير الصندوق، أن يحقق الاستثمار عائدا سنويا صافيا بنسبة 10بالمائة بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة، ومن المتوقع أن يحقق صندوق الرياض ريت ربحًا صافياَ إضافي قيمتها 0.12 ريال سنويا لكل وحدة بعد خصم تكاليف التمويل.

واستقر الصندوق بتعاملات اليوم عند 8 ريالا للوحدة.

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