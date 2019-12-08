بنك مصر ينتظر موافقة "ساما" لافتتاح فرع جديد بالسعودية

من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: قال نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يخاطب مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، للحصول على التراخيص لافتتاح فرع خارجي جديد.

وأضاف عاكف المغربي، في تصريحات على هامش مؤتمر المصارف العربية السنوي، اليوم الأحد، أن البنك يستهدف كذلك افتتاح مكتب جديد بمركز التجارة العالمي في دبي، بالإضافة إلى اعتزامه افتتاح فرعين بكوريا وإيطاليا رسمياً خلال الفترة المقبلة، بجانب فرع بدولة كينيا.

وعن تأثير الأحداث التي تشهدها لبنان على فرع البنك، أكد المغربي أن فرع بنك مصر في لبنان يلتزم بالضوابط التي تصدر من الجهات المعينة للعمل في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وفي إطار آخر، كشف رئيس بنك مصر، أن مصرفه يستهدف إدخال نشاط التخصيم ضمن أنشطة شركة بي أم للتأجير التمويلي.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن هناك 5 رخص منحت لـ5 فروع لمصارف بعضها من خارج الإقليم وبعضها إقليمية خلال السنتين الماضية، وهناك توسعاً واهتماماً بالسوق السعودي سواء من الخارج أو من الداخل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشف الخليفي، في 28 فبراير/ شباط 2019، أن "ساما" لديها طلبات قيد الدراسة من بنوك عالمية ترغب في الدخول للسوق السعودي.

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