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اعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن استقالة وتعيين العضو المنتدب

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اعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن استقالة وتعيين العضو المنتدب اعلان شركة مهارة للموارد البشرية عن استقالة وتعيين العضو المنتدب
تعلن شركة مهارة للموارد البشرية بأن الدكتورعبدالله بن سليمان العمرو قد تقدم باستقالته من منصب العضو المنتدب للشركة بتاريخ 2019.12.04م نظراً لارتباطاته العملية، وقد تم قبولها من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2019.12.08م على أن تسري اعتباراً من تاريخ 2020.01.01م.

كما قد وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2019.12.08م على تعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من تاريخ 2020.01.01م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

علماً بأن مجلس الإدارة قد أقر كذلك تعيين الدكتورعبدالله بن سليمان العمرو نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2019.12.09م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وقد ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الدور الإيجابي الذي قام به الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو والمهنية العالية التي تمتع بها منذ تأسيس الشركة، كما شكروه على مساهماته الفعّالة وإنجاحه للعديد من القرارات الهامة طيلة فترة عمله السابقة في هذا المنصب، كما وقد تمنى المجلس التوفيق والنجاح للدكتورعبدالكريم بن حمد النجيدي في مهامه الجديدة.

مباشر (اقتصاد)

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