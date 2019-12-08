السوق السعودي يسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام..انتظاراً لإدراج "أرامكو"

الرياض - مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بارتفاع ملحوظ، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، في ظل ترقب إدراج أرامكو السعودية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعا 2.44 بالمائة، وهي أكبر مكاسب للسوق منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018، مضيفا 193.23 نقطة إلى رصيده، قفز بها إلى مستوى 8,098.74 نقطة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الجمعة الماضي، عن إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وجاء إغلاق 166 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم أسمنت اليمامة بارتفاع نسبته 6.46 بالمائة، تلاه سهم "التعاونية" بنسبة 5.71 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 16 سهما، بصدارة سهم "ثمار" الذي أغلق متراجعا 2 بالمائة، تلاه سهم "الإنماء طوكيو" بتراجع نسبته 0.75 بالمائة.

وارتفعت قيم التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد، إلى 3.13 مليار ريال، مقابل 2.06 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 129.8 مليون سهم، مقابل 94.27 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وتصدر "الراجحي" الأسهم النشطة من حيث القيمة، بنحو 487.15 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بكمية بلغت 15.05 مليون سهم.

وفيما يخص أداء القطاعات، فقد أغلقت جميعا باللون الأخضر بصدارة قطاع الطاقة، الذي قفز 3.53 بالمائة، تلاه "إنتاج الأغذية" بارتفاع نسبته 3.36 بالمائة.

وتصدر قطاع البنوك، مكاسب القطاعات الرئيسية، بعد ارتفاعه 2.86 بالمائة، وصعد قطاع الاتصالات 2.68 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 2.49 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي، فقد خالف الاتجاه، بتراجع نسبته 9.79 بالمائة، ليفقد 673.84 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,207.07 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر بتراجع نسبته 19.92 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لـ"الصمعاني"، الذي صعد 13.34 بالمائة.

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