أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة اسمنت القصيم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2019م

Google+ Print
تعلن شركة اسمنت القصيم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2019م تعلن شركة اسمنت القصيم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2019م
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم في قراره الصادر مساء يوم الأحد 11-04-1441هـ الموافق 08-12-2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2019م. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 اجمالي المبلغ الموزع 90,000,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 1.00 ريال/السهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10 تاريخ الأحقية الأثنين 12-04-1441هـ الموافق 09-12-2019م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع الأحد 03-05-1441هـ الموافق 29-12-2019م. معلومات اضافية سيكون التوزيع بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.

في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو على الفاكس رقم 0163810515 أو بالبريد على العنوان الوطني للشركة 4266 بريدة 52271 – 6735 أو التفضل بزيارة إدارة علاقات المساهمين في مقر الشركة الرئيس - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار