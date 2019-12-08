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اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
أولا: شروط الترشيح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 04-01-2018م (مرفق).

1. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارة بمهارات قيادية وتؤهله لمنح الصلاحيات بمايؤدي إلى تحفيذ الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2. الكفاءة: وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الأقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة ، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية ، القيادية ، والإدارية ، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4. المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادر على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5. اللياقة الصحية: وذلك لأن لايكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

ثانياً: متطلبات الترشيح

• السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.

• تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية ويمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx (مرفق).

• يجب على المرشح توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي او عضو مستقل).

• يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

• أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ‌. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

ب‌. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

• ان يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح

• يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

• بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

مباشر (اقتصاد)

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