الشئون البلدية بالسعودية تعتمد تحديث اشتراطات 12 نشاطا

الرياض ـ مباشر: اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف ماجد القصبي، تحديث الاشتراطات لـ 12 نشاطا، شملت المدارس الأهلية، والمطاعم، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، وغيرها من الأنشطة.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف خالد بن محمد الجمّاز، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، إن هذه التحديثات تأتي ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وأدلة ونماذج ومعايير وتطبيقات لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها.

وأفاد الجماز بأن الهدف منها هو تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية.

كما أوضح أن تحديث الاشتراطات الفنية للأنشطة يسهم في حوكمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء بها.

وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية، بحسب البيان زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة فيها إلى 3 طوابق بدلاً من طابقين، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافةً إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

كما شملت الاشتراطات الفنية لأنشطة المطاعم والمطابخ إلغاء اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافةً إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

وتضمنت تحديثات اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود) تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسماح (للفئة ب) داخل المدن تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات اضافية.

وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات اضافية مثل ( الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها) فليزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة.

وشملت تحديثات اشتراطات المباني الرياضية إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.

واحتوت اشتراطات المباني الصحية على أن تحدد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.

واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.

كما اشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، عكس السابق التي كانت لا تقل عن 2000 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار بدون تحديد الحد الأعلى.

فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الاعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية التي كانت مقتصرة على المكانية سابقاً، وتحديد أنواعها بـ 29نوعاً، كما تحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.

واحتوت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح (قاعات المناسبات)، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة أ ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة ب ومحدد لها 8 أمتار مربع لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد.

كما تضمنت التحديثات كذلك عدداً من الاشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.

ولم تغفل جميع هذه الاشتراطات مراعاة التخطيط العمراني لمدن ومراكز المملكة، فقد كانت حاضرة في جميع الاشتراطات المحدثة، وأخذت ذلك بعين الاعتبار.

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