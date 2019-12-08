الاستثمار السعودية تسلم رخصة لشركة برازيلية لتصنيع منتجات الدواجن

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأحد، عن تسليم شركة "BRF" البرازيلية رخصة استثمارية صناعية للبدء بتصنيع منتجات الدواجن الغذائية في المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن تسليم الرخصة جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال في شهر أكتوبر/ تشرين الماضي.

وأعلنت هيئة الاستثمار، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة BRF البرازيلية بقيمة 401.2 مليون ريال في مجال الغذاء، ضمن 23 اتفاقية تم توقيعها بين أطراف سعودية ودولية بقيمة إجمالية تناهز الـ56 مليار ريال.

وقال رئيس البرازيل، جير بولسنارو، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن بلاده ترغب في العمل مع المملكة العربية السعودية، وتسعى نحو التطوير والشراكات الجديدة، مؤكدا أنها تستطيع الوفاء باتفاقياتها.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبدالله القصبي، الأسبوع الماضي، إنه منذ العام 2016 حتى نهاية الربع الثالث من 2019، تم منح 2437 رخصة استثمار لمستثمرين أجانب.

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