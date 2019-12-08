استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر تتجاوز 30 مليار دولار

أبوظبي - مباشر: واصل مؤشر استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر صعوده خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار أمريكي) مع نهاية الفترة بزيادة نسبتها 27.5 بالمائة، مقارنة مع 87 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وشكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6 بالمائة من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأظهرت البيانات أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تتصدر المركز الأول بقيمة بلغت 69.9 مليار درهم.

وبلغت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 65.3 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، فيما بلغت قيمتها في مصر نحو 46 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية وبواقع 11.8 مليار درهم بنسبة 22 بالمائة، تلاها المملكة المتحدة بقيمة 8.5 مليار درهم بنحو 13.9 بالمائة.

على الجانب الآخر، فإن الانخفاضات الثلاثة الأكبر في درجة الانكشاف على الأصول الأجنبية على أساس ربع سنوي تمثلت في جزر كإيمان بقيمة 3.9 مليار درهم وبنسبة 10.1 بالمائة، تلتها الهند بقيمة 1.5 مليار درهم 6.7 بالمائة، ومصر بواقع 1.4 مليار درهم 5 بالمائة.

أما الانكشاف الأكبر على مخاطر الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية الإماراتية في الخارج، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة لها اعتباراً في سبتمبر/أيلول 2019 ، تمثل في السعودية بقيمة 75.1 مليار درهم، تليها تركيا بقيمة 62.9 مليار درهم والمملكة المتحدة بقيمة 37.3 مليار درهم.

يُشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمع نهاية سبتمبر/أيلول 2019 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم.

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