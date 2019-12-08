رئيس "تداول" يتوقع أداء سهم "أرامكو" وموعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

الرياض – مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول"، إن البورصة السعودية على استعداد لاستقبال سهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو الأربعاء المقبل.

وأضاف خالد الحصان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يكون انضمام سهم أرامكو إلى مؤشري تاسي و"إم إس سي آي" سريعاً.

وتابع: "سيكون هناك إعلان بإغلاق يوم الأربعاء عن قرار إدراج أرامكو في مؤشر "تاسي" وتكون بسعر إغلاق اليوم الخامس للتداول أي إغلاق يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لتنضم أرامكو إلى مؤشر "تاسي يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019".

وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"تداول"، انضمام أرامكو إلى مؤشرات "إم إس سي آي" ما بين 15 – 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رغم أن الترجيحات تذهب إلى تاريخ 16 من الشهر الجاري.

وقال خالد الحصان: إن آلية مدير الاستقرار السعري هدفها الحفاظ على توازن سعر السهم خلال الشهر الأول في إطار سعر الطرح الذي هو 32 ريالاً.

وأشار إلى أن مدير الاستقرار السعري يتدخل للشراء في حال الضغط النزولي على السهم، أما في حال ارتفاع السهم فيترك ذلك لسجل التداول بناء على العرض والطلب.

كما أوضح أن المحفزات التي قدمتها أرامكو بمنح أسهم مجانية في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة 6 أشهر هي محفزات جيدة لادخار السهم، ولكن يجب عدم نسيان أن القرار الاستثماري يعود للمستثمر؛ بالتالي ستعتمد حركة السيولة في السهم خلال الأيام الأولى على حجم الطلب.

وأعلنت شركة "إم إس سي آي"، في وقت سابق، أنه في حال إدراج سهم أرامكو قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 فسيكون الانضمام للمؤشر قبل يوم الـ17 من الشهر ذاته.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمائة من أسهمها عند 32 ريالاً للسهم.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

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