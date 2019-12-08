أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

صفقتان خاصتان على الاتصالات السعودية ضمن سعر التداول

Google+ Print
صفقتان خاصتان على الاتصالات السعودية ضمن سعر التداول صفقتان خاصتان على الاتصالات السعودية ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم شركة الاتصالات السعودية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغ إجمالي قيمة الصفقتين 92.39 مليون ريال، من خلال 952.47 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 97 ريالاً، للصفقتين.

وتم تداول سهم "الاتصالات" بجلسة الأحد، بين مستويات 97.20 ريال، و94.40 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم، حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

ترشيحات:

الاتصالات السعودية تُعلن توزيعات الأرباح للربع الثالث

4 عوامل ترتفع بأرباح الاتصالات السعودية بالربع الثالث

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

10 أسهم تجتذب 57% من سيولة السوق السعودي بجلسة الأحد

تفاصيل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

3.7 مليار ريال قروضاً استهلاكية بالسعودية بالربع الثالث..وترميم العقارات بالصدارة

ارتفاع ملحوظ للسوق في مستهل التعاملات..بعد إعلان موعد إدراج "أرامكو"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر