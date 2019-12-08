صفقتان خاصتان على الاتصالات السعودية ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم شركة الاتصالات السعودية، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغ إجمالي قيمة الصفقتين 92.39 مليون ريال، من خلال 952.47 ألف سهم، وتم التنفيذ عند سعر 97 ريالاً، للصفقتين.

وتم تداول سهم "الاتصالات" بجلسة الأحد، بين مستويات 97.20 ريال، و94.40 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم، حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

ترشيحات:

الاتصالات السعودية تُعلن توزيعات الأرباح للربع الثالث

4 عوامل ترتفع بأرباح الاتصالات السعودية بالربع الثالث

إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

10 أسهم تجتذب 57% من سيولة السوق السعودي بجلسة الأحد

تفاصيل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

3.7 مليار ريال قروضاً استهلاكية بالسعودية بالربع الثالث..وترميم العقارات بالصدارة

ارتفاع ملحوظ للسوق في مستهل التعاملات..بعد إعلان موعد إدراج "أرامكو"