الملك سلمان يستعرض جدول القمة الخليجية مع أمين مجلس التعاون

الرياض – مباشر: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأعلن الزياني، مطلع الشهر الجاري، عن انعقاد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الثاني 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري، غداً الاثنين، اجتماعه التحضيري للدورة الـ40 للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

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