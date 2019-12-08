إدارة قطار الحرمين بالسعودية تحدد موعد استئناف الرحلات

الرياض – مباشر: كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية عن موعد استئناف الرحلات بعد توقفها لأكثر من شهرين بعد حريق محطة جدة في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت الإدارة، وفقا لما نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، أن استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيكون يوم الأربعاء القادم، بين محطتي جدة والمدينة المنورة مرورا بمحطة رابغ.

وأضافت الإدارة، أن الرحلات إلى مكة المكرمة تستأنف الأسبوع المقبل.

ولفتت إدارة مشروع قطار الحرمين، إلى أن محطة المطار الجديدة تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اندلاع حريق في إحدى محطات قطار الحرمين السريع.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق، إيقاف تشغيل قطار الحرمين حتى إشعار آخر.

وبعد شهر من حادث الحريق، كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن اكتمال جاهزية المسار البديل لمحطة قطار السلمانية بجدة؛ تمهيداً لاستئناف الرحلات قريباً.

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