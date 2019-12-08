مصر..كشف حقيقة رفض شركات السياحة إجراءات التوثيق ببوابة العمرة الإلكترونية

القاهرة - مباشر: نفت وزارة السياحة المصرية، ما أثير حول رفض غرفة شركات السياحة بإتمام إجراءات التوثيق على بوابة العمرة المصرية.

وقال المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، في بيان اليوم الأحد، إنه لا أساس لصحة ما تم نشره حول رفض الشركات التوثيق عبر بوابة العمرة المصرية.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن إجراءات التوثيق كانت معلومة لجميع الشركات، وإنه حتى إغلاق باب التوثيق يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت 1833 شركة بالتوثيق على البوابة مستوفية كافة الشروط الموضوعة.

وقال إبراهيم إنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضوة في منظمة الإياتا (منظمة النقل الجوي المنظمة لجميع خطوط الطيران فيالعالم)، ولديها كود إياتا مفعل، وهذا الشرط موضوع من قبل المملكة العربية السعودية.

ورداً على ما أثارته بعض الشركات من عدم إمكانها من إتمام إجراءات التوثيق على البوابة، أكد أحمد إبراهيم أن جميع الشركات التي أبدتت ضررها لم يكن لديها كود منظمة الإياتا وقت التوثيق، ولكنها قامت بالاشتراك في المنظمة مؤخراً، وكان ذلك بعد انتهاء فترة التوثيق المحددة.

وأكد إبراهيم أنه قد تم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرسالة للشركات لإعطائها الفرصة لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة.

ويأتي قرار إنشاء هذه البوابة من منطلق حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذي يعد الآن عنصراً هاماً في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطويرقطاع السياحة.

يذكر أن بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ قد بدأ العمل بها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وهي تعد المنصة الإلكترونيةالمصرية لتنظيم رحلات العمرة، والتى صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019.

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