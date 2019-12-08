وزير اردني اسبق يطلب من مجلس النواب الموافقة على إحالته للمحكمة

جى بي سي نيوز :- قال الوزير الأسبق سامي هلسة إنه سيطلب من مجلس النواب الموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة، معرباً عن ثقته بقضائنا العادل والنزيه.

وقال الوزير الأسبق هلسة، في بيان مساء السبت : إنه "في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا اليوم بإدراج طلب إحالتي الى المحكمه المختصة في القضيه المنظوره رقم 896/2019 فإنني أشكر مجلس النواب الذي احترم قرارته وانصاع لها."

وبين"أن القضية مدرجة أمام القضاء منذ 6 شهور، طالباً استكمال الإحجراءات لإنهاء الموضوع، حيث سيوجه كتاباً إلى رئيس مجلس النواب صباح الأحد بهذا الخصوص".

وجاء بيان هلسة، بعد تصريح لرئيس مجلس النواب، يؤكد إدراج ملحق على أعمال مجلس النواب، في جلستة الأحد، يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعقلة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة وزيرين سابقين، وكذلك قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي رفع الحصانة عن عضوين في مجلس النواب.