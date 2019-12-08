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الاردن : اعتداء على كوادر طبية وتكسير ممتلكات في البشير

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الاردن : اعتداء على كوادر طبية وتكسير ممتلكات في البشير الاردن : اعتداء على كوادر طبية وتكسير ممتلكات في البشير

جى بي سي نيوز :-  قام ذوو متوفى، مساء اليوم السبت، بالاعتداء على كوادر الطبية، وتكسير للممتلكات العامة في مستشفى البشير.
وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات في تصريحات صحفية، "إنه تم نقل جثمان المتوفى في قسم الأمراض الصدرية، إلى المركز الوطني للطب الشرعي؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وتبيّن أنّه كان يعاني من التهاب رئوي حاد أدى لوفاته".
وأوضح أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعرض فيها الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى لمثل هذه الاعتداءات، مضيفاً أن إدارة مستشفيات البشير تقدمت بشكوى رسمية للجهات الأمنية المختصة، وللحاكم الإداري للمطالبة بضمان تحصيل بدل تخريب في الممتلكات، والمطالبة بحقوق الموظفين المعتدى عليهم ومحاكمة المعتدين ، وفق بترا . 
وبين الدكتور زريقات أن أسباب الاعتداءات المتكررة تعود إلى عدم القدرة على ضبط الزيارات من قبل موظفي أمن المستشفى التابعين لإحدى شركات الأمن والحماية، ودخول الأهالي إلى غرف العناية الحثيثة والمركزة.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة لإيجاد حلول بديلة لشركات الأمن والحماية الحالية لعدم كفاءتها، مبيناً أن مستشفيات البشير ستحظى قريباً بتعاقد مع شركة قادرة على توفير الأمن للموظفين، وضبط الزيارات، ومنع تواجد من ليس له عمل في الأماكن المخصصة للرعاية الطبية الحثيثة والمركزة.

جي بي سي نيوز

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