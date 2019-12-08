10 أسهم تجتذب 57% من سيولة السوق السعودي بجلسة الأحد

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سيطرت مجموعة من الأسهم على سيولة سوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال التعاملات الصباحية بجلسة اليوم الأحد، بقيادة مصرف الراجحي و"سابك"، لتقتنص 56.62 بالمائة من إجمالي السيولة.

وبلغ إجمالي قيم تداول الأسهم العشرة الأعلى، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، نحو 681 مليون ريال، تمثل 56.62 بالمائة من إجمالي قيم تداول السوق، التي بلغت 1.2 مليار ريال.

وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، باللون الأخضر، في تلك الأثناء بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 1.91 بالمائة، بمكاسب بلغت 150.75 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,056.26 نقطة.

وتصدر "الراجحي" قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة، بقيمة تداول بلغت 234.17 مليون ريال، جاءت من خلال 3.66 مليون سهم، وارتفع السهم 1.58 بالمائة، عند مستوى 64.20 ريال.

وحل "الإنماء" بالمركز الثاني، بقيمة تداول بلغت 171.5 مليون ريال، بتداول 7.32 مليون سهم، وصعد السهم 1.82 بالمائة، إلى مستوى 23.50 ريال.

وكان المركز الثالث لسهم "سابك"، الذي حقق قيمة تداول بلغت نحو 86 مليون ريال، من خلال 938.54 ألف سهم، وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 2.1 بالمائة، عند مستوى 91.90 ريال.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 1.35 بالمائة، في مستهل جلسة اليوم الأحد، بمكاسب بلغت 106.82 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,012.33 نقطة، ليسترد مستويات الـ8 آلاف نقطة مرة أخرى.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الجمعة الماضي، عن إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات جلسة الخميس الماضي بارتفاع نسبته 0.44 بالمائة، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى.

ترشيحات:

بعد تحديد موعد طرح "أرامكو"..كيف يرى المحللون مسار بورصات الخليج؟

أرامكو تحدد نسبة التخصيص للأفراد وتبدأ في رد الفائض

أرامكو السعودية تعلن السعر النهائي للطرح

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

أرامكو السعودية تعلن السعر النهائي للطرح

السعودية تخفض إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً