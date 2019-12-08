3.7 مليار ريال قروضاً استهلاكية بالسعودية بالربع الثالث..وترميم العقارات بالصدارة

السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت قيمة القروض الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية انخفاضاً بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبتراجع قيمته 4.58 مليار ريال.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية بالسعودية، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، 324.69 مليار ريال، مقارنة بـ 329.28 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2018.

وزادت القروض بقيمة 3.68 مليار ريال في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته والبالغة خلاله 321.01 مليار ريال، بارتفاع 1.1 بالمائة.

وكان أغلب القروض الاستهلاكية في المملكة موجهة لترميم وتحسين العقارات؛ باستحواذها على 7.9 بالمائة من القروض بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 25.58 مليار ريال، لكنها انخفضت على أساس سنوي بنحو 4.3 بالمائة، مقارنة بقيمتها البالغة 26.74 مليار ريال في الربع الثالث من 2018.

وبلغت قيمة القروض للسيارات ووسائل النقل الشخصية 15.77 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، مقارنة بـ 15.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.8 بالمائة.

وتم منح قروض لشراء أثاث وسلع معمرة بقيمة 12.29 مليار ريال في نهية الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع 7.9 بالمائة، عن قيمة القروض لهذا القطاع بنهاية الربع المماثل من العام 2018 والبالغة 11.38 مليار ريال.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة لقطاعات أخرى 266.95 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، مقارنة بـ 270.84 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى جانب قروض بطاقات الائتمان، سجلت ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 22.3 بالمائة؛ لتبلغ 18.28 مليار ريال، مقارنة بـ 14.95 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2018.

يذكر أن الائتمان المصرفي في السعودية سجل ارتفاعاً بنحو 3.7 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 53.47 مليار ريال.

ووصل حجم الائتمان المصرفي بالمملكة إلى 1.501 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.448 تريليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

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