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تسريب تصميم هاتف OnePlus 8 Lite

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نشر موقع 91Mobile صورًا لتصميم هاتف مرتقب من شركة ون بلس خلال العام المقبل، وذلك استنادًا إلى تسريبات حساب @OnLeaks على موقع تويتر المشهور بتسريباته الدقيقة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن هاتف (ون بلس 8) خلال النصف الأول من عام 2020، كما يُتوقع أن تعلن عن نسخة بمواصفات أقوى تحت اسم (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro، ولكن يبدو أن الشركة تعمل على نسخة بمواصفات أقل قد تحمل اسم (ون بلس 8 لايت) OnePlus 8 Lite.

وتعاون موقع 91Mobile مع حساب @OnLeaks على التصميم الخاص بالهاتف، إذ نشر مقطع يظهر الهاتف مصممًا بالأبعاد الثلاث، بالإضافة إلى العديد من الصور، التي تكشف عن شاشة مسطحة ذات نتوء في المنتصف على غرار هاتف (جالاكسي نوت 10) من سامسونج، كما سيأتي مع كاميرتين خلفيتين.

وأشار الموقع إلى أن الصور تعرض تصميمًا شبيهًا بهواتف (جالاكسي إس11)، و(جالاكسي نوت 10 لايت)، و(جالاكسي أي91) المرتقبة من سامسونج. كما أشار إلى أن الشاشة قد تأتي بقياس يتراوح بين 6.4 بوصات، و 6.5 بوصات. ويُلاحظ أيضًا وجود منفذ من نوع USB-C، وغياب منفذ سماعات الأذن التقليدي.

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وبحسب التسريبات، سيأتي (ون بلس 8 لايت) مع زجاج خلفي منحنٍ باللون الأزرق المتدرج، وكاميرات خلفية ضمن نظام مستطيل. كما سيأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة التي قد تكون من نوع OLED.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) كانت قد أطلقت في عام 2015 هاتف (ون بلس إكس) OnePlus X الذي قدم مواصفات أقل من الهاتف الرئيسي لذلك العام، لذا قد تعيد الشركة الكرة مع هاتف (ون بلس 8).

OnePlus 8 Lite

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تسريب تصميم هاتف OnePlus 8 Lite

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تسريب تصميم هاتف OnePlus 8 Lite

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تسريب تصميم هاتف OnePlus 8 Lite

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تسريب تصميم هاتف OnePlus 8 Lite

البوابة العربية للأخبار التقنية

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