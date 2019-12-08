ارتفاع ملحوظ للسوق في مستهل التعاملات..بعد إعلان موعد إدراج "أرامكو"

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليواصل مكاسبه، تزامناً مع الإعلان عن موعد إدراج أرامكو السعودية.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 1.35 بالمائة، بمكاسب بلغت 106.82 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,012.33 نقطة، ليسترد مستويات الـ8 آلاف نقطة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الجمعة الماضي، عن إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات حوالي 21 مليون سهم بلغت قيمتها 527.5 مليون ريال، من خلال 20.26 ألف صفقة.

وشهد السوق ارتفاع 124سهماً، واقتصر اللون الأحمر على 25 سهماً، وظل أداء 45 سهماً بدون تغيير.

وتصدر سهم أسمنت اليمامة المكاسب في تلك الأثناء بارتفاع 3.92 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "التأمين العربية" الذي هبط 1.4 بالمائة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة "الطاقة" الذي صعد 1.88 بالمائة، وارتفع "البنوك" 1.69 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 1.56 بالمائة و1.46 بالمائة، على التوالي.

وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات التجارية والمهنية، أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 0.76 بالمائة، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.19 بالمائة.

وفيما يخص السوق الموازي، فقد جاء تراجعاً نسبته 6.1 بالمائة، في تلك الأثناء، فاقداً 420.66 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,460.25 نقطة.

وتصدر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر، بعد هبوطه نحو 15 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في هذه الأثناء.

وأنهى المؤشر العام للسوق، تعاملات جلسة الخميس الماضي باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.44 بالمائة، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى.

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