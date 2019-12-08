"الدوائية" تعلن تطورات التحقيق بشبهة تزوير في شركة تابعة

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، عن إستلامها تقرير الفحص الذي أعدّه الاستشاري المكلف بالتحقيق في شبهة تزوير في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها داخل المملكة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد أن عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 5 ديسمبر / كانون الأول 2019، للوقوف على نتائج الفحص.

وأشارت إلى أنه تبين أن التقرير مبدئي وأن نطاق الفحص يتطلب إجراءات إضافية لتتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين.

كما نوهت إلى أن مجلس الإدارة قرر الطلب بشكل عاجل من الشركة الزميلة تقديم تقرير مفصل ومتكامل عن التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

وبينت "سبيماكو الدوائية" أنه بناء على نتائج التحقيق المبدئي لم يتم التوصل لاستنتاج الحاجة لتسجيل مخصصات إضافية عن المخصصات المسجلة مسبقاً في القوائم المالية الموحدة للشركة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر على النتائج المالية للشركة في الوقت الحالي.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن بدء تحقيق مالي وقانوني لوجود شبهة تزوير لبعض عقود العملاء، بشركة تابعة مستثمر بها داخل المملكة.

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