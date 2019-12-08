"المراكز" تقرر توزيع 90 هللة للسهم 30 ديسمبر الجاري

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية، توزيع أرباح نقدية، على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر / أيلول 2019م، بواقع 0.9 ريال (90 هللة) للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم بدء توزيع الأرباح، بتاريخ 30 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاثنين 16 ديسمبر / كانون الأول 2019، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، بتحويلها مباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وبينت الشركة إن إجمالي التوزيعات 427.5 مليون ريال، يتم توزيعها على 475 مليون سهم.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة خلال الربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2019، نمو صافي الأرباح 8.5 بالمائة، إلى 208.2 مليون ريال، مقابل 192 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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