أخبار عاجلة

مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تكتتب في أرامكو السعودية

Google+ Print
بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تكتتب في أرامكو السعودية بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تكتتب في أرامكو السعودية

الكويت - مباشر: أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، المُدرجة في بورصة الكويت، عن الاكتتاب في شركة أرامكو .

وقالت "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إنه قد تم تخصيص عدد 3.326 مليون سهم للشركة في أسهم "أرامكو".

وأوضحت أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال سعودي تقريباً بما يُعادل 8.6 مليون دينار كويتي (28.4 مليون دولار).

وأفادت الشركة بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وأشارت إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس أثره على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير/كانون ثاني 2020.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يعتقد أن قيمة أرامكو السعودية تتجاوز 1.7 تريليون دولار، والتي حددها تسعير أسهمها في الطرح العام الأولي وسيبدأ تداولها في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ونوه الوزير إلى أنه رغم القيمة الأقل فإن أرامكو سجلت أكبر طرح عام أولي في العالم عن طريق جمع 25.6 مليار دولار، لتتجاوز مجموعة علي بابا الصينية والتي حققت 25 مليار دولار في عام 2014.

ترشيحات:

بعد تحديد موعد طرح"أرامكو".. كيف يرى المحللون مسار بورصات الخليج؟

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

الرئيس التنفيذي لـ"أولى تكافل": قطاع التأمين الكويتي بات "لقيطاً" وبلا رقيب

الناهض: "بيتك" يُنهي الاستحواذ على "أهلي متحد" نهاية الربع الأول 2020

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع لـ12.1 مليون دينار خلال نوفمبر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر