بعد تحديد موعد طرح "أرامكو"..كيف يرى المحللون مسار بورصات الخليج؟

من: محمود جمال

مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن ترتفع وتيرة الشراء الانتقائي للأسهم القيادية بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع الجاري واليوم الأحد، بعد تحديد موعد إدراج أسهم عملاق النفط "أرامكو"، والتفاؤل بشأن زيادة استقرار الأوضاع الجيوسياسية وسط تكهنات بحل الأزمة بين بعض دول المنطقة.

وفي موعد كان ينتظره جميع المتابعين لأسواق المال بالعالم، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) مؤخراً، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن جمع الطرح من المؤسسات والأفراد نحو 25.6 مليار دولار، وتحديد السعر النهائي للسهم عند 32 ريالاً.

مؤشرات إيجابية

ومن جانبه، قال محمد دشناوي خبير أسواق المال لـ"مباشر" إن نتائج اكتتاب أرامكو النهائية حملت مؤشرات إيجابية وحملت شهادة جودة في إدارة الطرح حيث بلغت نسب التغطية التي وصلت 4.60 مرة والتي فاقت التوقعات.

وأوضح أن اكتتاب "أرامكو" أثبت تخطيه لعدة عوامل كانت تعتبر من أبرز العقبات أمام نجاحه أولها المخاطر الجيوسياسية التي ازدادت في المنطقة مؤخراً، والنزاعات التجارية بين الدول الكبرى.

وأكد أن شركة "أرامكو" ستلعب دوراً جوهرياً في جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة حيث إن عملاق النفط السعودي ستكون الشركة الأكبر على مستوى العالم وستتخطى شركة آبل وأمازون و مايكروسوفت أي أنها ستولد في الأسواق عملاقة من اليوم الأول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، بعد الطرح الأخير لأسهمها.

وأشار إلى أنه بجانب ذلك أنها عملية طرح أرامكو هي الأكبر تاريخياً بالأسواق المالية حيث بلغت 25.60 مليار دولار يليها شركة علي بابا الصينية بقيمة 25 مليار دولار على الرغم من أن الطرح 1.50 بالمائة من شركة أرامكو وهذا الجزء المحلي فقط وسوف يستكمل الطرح في البورصات العالمية .

ويرى أن سهم "أرامكو" سيلعب دوراً رئيسياً لتنويع الاستثمار الاقتصاد السعودي وإخراجه من عباءة الاعتماد على النفط وهو ما تخطط له المملكة من خلال تطبيق خطة التحول التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأكد أن ذلك الطرح سينشط السوق السعودي ويدعم تلك الرؤية لتنفيذ عملية التحول إلى انفتاح الأسواق وتنوع الاستثمارات داخل المملكة.

ورجح أن يشهد سهم "أرامكو" أداءً جيداً في أول يوم تداوله في جلسة الأربعاء المقبل، وأن يكون المدى الذي سيتحرك فيه ما بين 30 إلى 37 ريالاً سعودياً.

أمور هامة

ومن جانبه، توقع المستشار الاقتصادي والفني بأسواق الأسهم لـ"مباشر" أن الأسواق الخليجية ستشهد المزيد من الترقب والانتظار لعدة أمور هامة هذا الأسبوع وسط التحرك الفني أفقياً.

ورجح إبراهيم الفيلكاوي أن من تلك الأمور الهامة هو موعد إدراج أسهم أرامكو بسوق التداول السعودي والتي تعتزم المحافظ الخليجية والعالمية زيادة المضاربة عليه والتي قد تؤدي إلى ارتفاعه إلى مستوى ٧٢ ريالاً بالجلسات الأولى له في "تداول".

وأشار إلى أن استمرار الأداء الأفقي من المرجح أن يكون السمة الغالبة على أسواق المنطقة في هذا الأسبوع عدا "السعودي" وسط الترقب لنتائج اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي القادم.

وستعقد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبحث تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

‏وتوقع إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي أن تستمر المحافظ في اقتناء مراكز جديدة بالأسهم التشغيلية المشهورة بتوزيعات سنوية جيدة، موضحاً أن الأمور المرتقبة مع نهاية الشهر الجاري ترقية أسهم خليجية، ولاسيما بورصة الكويت على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وأوضحت بورصة الكويت في تصريح سابق لأحد مسؤوليها أن السوق سيكون جاهزاً لقرار الترقية النهائي في 31 ديسمبر/ كانون أول 2019.

انفراجة مرتقبة

وتوقع عايد الظفيري المحلل المالي بأسواق الخليج لـ"مباشر" الدخول القوي من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية لشراء سهم أرامكو وهو ما سيعيد الانتعاش والارتفاع القوي للسوق السعودي وأسواق الخليج الأخرى.

وأشار إلى أن الانفراجة المرتقبة للخلاف بين دول الخليج سيساهم في توفير فرص استثمارية جيدة وارتفاعات قوية بأسواق الأسهم السعودية والإماراتية والقطرية.

الأنظار للسعودي

‏وقال بدر الدرزي المحلل الفني بأسواق الأسهم لـ"مباشر" إن أسواق الخليج اختلفت في الصعود والهبوط بالفترات السابقة فالسوق الكويتي مغرداً صعوداً مع ارتفاع في قيم التداول عكس الأسواق الخليجية الأخرى، ولكن مع إدراج أرامكو يتوقع أن تتجه الأنظار إلى السوق السعودي وارتفاع في المؤشر والقيمة.

‏وأكد الدرزي أن اكتتاب "أرامكو" اكتتاب ضخم وانتهى بنجاح يليق في باسم الشركة ونسبة التغطية 465 بالمائة وإجمالي الطلبات 446 مليار ريال و 96 مليار ريال قيمة الطرح .

وأشار إلى أن إدراج شركة أرامكو بسوق الأسهم السعودي سيكون له تأثير قوي جداً في جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية الى المملكة.

وأوضح أن الشركة تستحق الاستثمار لتخصصها في قطاع مؤثر عالمياً وهو القطاع النفطي، وكذلك التوزيعات المعلنة من الشركة للأربعة السنوات القادمة أن لا تقل عن 1.4 ريال للسهم توزيعات نقدية سنوية وسيكون الطرح المعلن عن سعر السهم 32 ريالاً.

وتوقع أن يشهد أول يوم إدراج لـ"أرامكو" طلباً قوياً على السهم وفي الحدود القصوى، والمعترف فيه في سوق الأسهم السعودي 10 بالمائة.

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