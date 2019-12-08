إعلان شركة المراكز العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019م من العام المالي 2020م

أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (الإثنين) 16/12/2019م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وفي حال عدم استلام الأرباح في تاريخ التوزيع المذكور أعلاه، يمكن الاتصال ببنك ساب على الهاتف المجاني (920007222) أو زيارة أي من فروعه أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بشركة المراكز العربية.