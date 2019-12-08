أخبار عاجلة

ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور -
"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن آخر تطورات أعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها.

Google+ Print
اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن آخر تطورات أعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها. اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن آخر تطورات أعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها.
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في 10/فبراير/2019 عن بدء اعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها داخل المملكة، وإطلاع مجلس الإدارة حينها على التقرير المقدم من الشركة الزميلة عن القيام بإجراء التحقيق المالي والقانوني لوجود شبهة التزوير.

تعلن شركة سبيماكو الدوائية عن إستلامها تقرير الفحص الذي أعدّه الإستشاري المكلف بالتحقيق ونتيجة لذلك، عقد مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية إجتماعاً طارئاً يوم الخميس 5/ديسمبر/2019 للوقوف على نتائج الفحص والذي تبين فيه بأن التقرير مبدئي وان نطاق الفحص يتطلب اجراءات اضافية لتتمكن الشركة من إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين.

حيث قرر مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية الطلب بشكل عاجل من الشركة الزميلة بتقديم تقرير مفصل ومتكامل عن التحقيقات في اسرع وقت ممكن.

الحدث الذي سبق إعلانه اعلان من الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن بدء أعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-06-05 الموافق 2019-02-10 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق. التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث حال إنتهاء التحقيق من قبل الشركة الزميلة واستلام التقرير النهائي. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق. التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب بناء على نتائج التحقيق المبدئي لم يتم التوصل إلى استنتاج بالحاجة إلى تسجيل مخصصات إضافية عن المخصصات المسجلة مسبقاً في القوائم المالية الموحدة لشركة سبيماكو الدوائية كما في 30/سبتمبر/2019. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر