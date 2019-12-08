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إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص تغيير مهم وهو تسجيل صندوق الأهلي ريت (1) لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة

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إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص تغيير مهم وهو تسجيل صندوق الأهلي ريت (1) لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة إعلان إلحاقي من شركة الأهلي المالية بخصوص تغيير مهم وهو تسجيل صندوق الأهلي ريت (1) لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة
تفاصيل الإعلان إلحاقاً لإعلان شركة الأهلي المالية المنشور بتاريخ 20 نوفمبر 2019م، تعلن شركة الأهلي المالية عن تغيير مهم وهو اكتمال تسجيل صندوق الأهلي ريت (1) لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة. كما تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الزكاة السنوية سيتم تحميلها على الصندوق اعتباراً من العام 2019م. بناء على ذلك، فقد تم تحديث الفقرات الخاصة بالزكاة ورسومها في شروط وأحكام الصندوق. فيما عدا ذلك، يؤكد مدير الصندوق بأنه لا يوجد أي تغيير أساسي حاصل على الإعلان السابق بموجب هذا الإعلان الإلحاقي.

يمكن الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق المحدثة من خلال المرفقات، أو عبر موقع مدير الصندوق، أو عبر الموقع الخاص بالصندوق: https://alahlireit.com

مباشر (اقتصاد)

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