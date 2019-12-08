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ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89%
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل
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الأحد 22 ديسمبر 2019 01:56 صباحاً
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:51 صباحاً
الرئيس يجتمع برئيس الوزراء و وزير المالية لمتابعة الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الادني ل الاجور
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:50 صباحاً
"اليوم" يتابع جهود النهوض بالمستوى الإداري للعاملين بالدولة ورفع قدراتهم
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 01:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
المتحدث باسم جامعة طنطا ينفي صحة الصور المتداولة للطلبة والادعاء بأنهم أجبروا على الجلوس على الأرض
فيديو
Mbc مصر
الأحد 08 ديسمبر 2019 01:32 صباحاً
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